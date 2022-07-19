Yüksek sıcakların çaresi onlarda: Kar helvası yiyen serinliyor

Madran Dağı'ndan getirdiğimiz karları, vişne ve karadut şerbetleri ile karıştırıp tercihe göre dondurmalı olarak ta müşterilerimize sunuyoruz. Bizden sadece kar alıp evde pekmez ile karıştırıp yiyen müşterilerimiz de var. Vatandaşlar, yaz sıcaklıklarından kar helvası ile bir nebze de olsa serinliyor. Kar helvası satışlarımız Eylül ayının sonlarına kadar devam edecek" dedi.