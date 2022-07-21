Hayatına çiçek gibi açtı: Kaz "Papatya" bir ömürlük yuvasını buldu

ÇOCUĞUMUZ GİBİ OLDU

Ölçen, hayvanın evin içinde de dolaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendi çocuğumuz gibi oldu. Evde bunu beslemek iyi oldu. Hayvan beslemek iyi bir şey ama bunu beslemek daha bir değişik oldu bizim için. Onu görenler şaşırıyor. 'Nasıl alıştırdın?' diyorlar ama sevgi, ilk önce sevgi… Benim sevgimi anlıyor. Biz de onu sevdiğimiz için ondan bağlı bize. Hanım bazen kıskanıyor, 'Keseceğim onu' diyor. 'Sakın' dedim, 'Kesemezsin...' Şaka yapıyor tabi..."