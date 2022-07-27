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Haberler Aydın Bir umut bekliyor

Bir umut bekliyor

27.7.2022

Bir umut bekliyor
AYDIN'DA sekiz yıldır kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 16 yaşındaki Umut Can Taşkan, tekrar hayata tutunabilmek için donör bekliyor. Umut Can Taşkan için Türk Kızılay Efeler Şubesi Başkanı Emrah Yavuz Aydınlıları donör olmaya davet etti. Yavuz, kök hücre nakli olması gereken Umut Can için Türkiye'nin her yerinden Kızılay Merkezleri'ne müracaat edilerek üç tüp kan vermek suretiyle donör olunabileceğini söyledi. Ayrıca Umut Can için Aydın il genelinde stantlarında kurulacağının altını çizen Yavuz, "Yakın bir zaman içerisinde inşallah kardeşimize umut olmak istiyoruz. Tüm Aydınlıları kampanyaya destek vermeye bekliyoruz. ■ İHSAN KARATAŞ
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