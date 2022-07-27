Kalplerindeki yerdeler

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri bünyesin de hayata geçirdiği "Kalbimdeki yer" isimli proje gönülleri fethetti. Aydın'da kurulan engelli veri bankasında kayıtlı yatağa bağımlı hastalar, muayenelerinin ardından özel bir ekip ile gitmek istedikleri yere götürülüyor. Bu kapsamda ilde yatağa bağımlı 2 hasta, olmak istedikleri yere gitti. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve ALS (Amyotrofik lateral skleroz) kas hastası olan 56 yaşındaki Nuray Gürbüz, hayatını 2 yıldır yatağa bağlı olarak sürdürüyor. Gürbüz'ün en büyük dileği denizi görmekti. Ailesi, Gürbüz'in dileğini Aydın Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün talimatıyla harekete geçen ekipler, ambulansla evinden aldıkları kadını, Didim Akbük sahiline götürdü.

Sedye ile sahile indirilen Gürbüz, deniz ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle konuşamayan Gürbüz, gözüyle temas kurduğu özel bir cihazla sağlık ekiplerine teşekkür etti.

11 YILLIK DENİZ HASRETİ

Öte yandan ekipler, Efeler'in Mesudiye mahallesi yaşayan ve geçirdiği kaza sonrası 11 yıldır yatağa bağımlı olan 27 yaşındaki Halil Toprak'ı da Kuşadası'nda denizle buluşturdu. Yatağa bağımlı hasta, 11 yıllık deniz hasretini giderdi. Toprak, "Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HERKESE ÖRNEK OLSUN

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Aydın'da 6 bin 502 hastaya hizmet verildiğini belirtti. Bu hastaların 2 bin 830 kadarının yatağa tam bağımlı olduğunu ve evlerinde sağlık hizmetlerini aldığını dile getiren Açıkgöz, "Projemizde hastalarımız gitmek istedikleri yere transfer ediliyor. Uygulamanın tedavilere olumlu katkı sağlaması bizi mutlu etti. Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.