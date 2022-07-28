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Haberler Aydın Hastanedeki ifade uyuşturucu tacirini yakalattı

Hastanedeki ifade uyuşturucu tacirini yakalattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişinin kendisine zorla uyuşturucu içirildiği yönündeki ifadesinin ardından yapılan çalışmada bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

28.07.2022, 18:56

Hastanedeki ifade uyuşturucu tacirini yakalattı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin ifadesine başvurdu.

Alınan ifadeler ışığında şahıs zorla uyuşturucu içirildiği yönünde ifade verdi. Alınan ifade çerçevesinde çalışma başlatan narkotik ekipleri K.İ.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrasında şüpheli K.İ.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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