‘Akıl sağlığı tam’ çıkınca mahkemede itiraf etti

AYDIN Nazilli'de geçtiğimiz yıl annesi Ayşe Baytok'u (60) darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Mustafa Baytok (39), hakim karşısına çıktı. Verdiği çelişkili ifadelerle akıl sağlığının yerinde olmadığını göstermeye çalışan sanığın yalanı, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen cezai ehliyetinin 'tam' olduğu raporuyla suya düştü.

Raporun açıklanmasının ardından mahkemede annesinin ölümüne sebep olduğunu kabul eden Mustafa Baytok, "Almış olduğum ilaçların bunda etkisi oldu. Canım çok yanıyor. Annemin yaşaması lazımdı" diyerek gözyaşı döktü. ■ KAZIM YÖRÜKCE