Trafo hırsızı sıkı pazarlıkçı çıktı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir şahsın trafoya girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve ADM Elektrik Dağıtım Firması ekipleri trafonun kapısının kapalı olduğunu görünce ihbarı yanlış olarak değerlendirdi. Ancak ihbarcının ısrar etmesi üzerine içeriden özel bir düzenekle kapatıldığı belirlenen trafo binası ADM ekipleri tarafından açıldı.



1.5 MİLYON LİRALIK ZARAR

İÇERİ giren polis ekipleri trafonun ara bölmesinde hırsızı yakaladı. Hırsız polisin çık dışarı uyarısına, "Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım" karşılığı verdi. Binlerce vatandaşı elektriksiz bırakan hırsızın trafolardan yaklaşık 1.5 milyon liralık malzeme çaldığı öğrenildi.



■ İBRAHİM UZUN

DİĞER