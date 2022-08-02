Özlem Çerçioğlu firari Göktaş’a vekalet vermiş

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanlığını yürüten ve birçok icraatının içinde yer alan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın tutuklanmasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında aranan Eski Özel Kuvvetler üyesi emekli Albay Mustafa Levent Göktaş da Çerçioğlu'nun avukatı çıktı. Göktaş'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatı olduğu daha önce de haberlere konu olmuştu. Yeni Asır, Çerçioğlu'nun Göktaş'a 6 Kasım 2018'de verdiği vekaletnameye ulaştı.

GÖKTAŞ'IN Aydın 1. Noteri'nde imzalanan vekaletname ile Çerçioğlu'nun Aydın 1. Ağır ceza mahkemesi 2018/635 esas sayılı dosyasında avukatlarından biri olduğu ancak duruşmalara hiç katılmadığı belirtiliyor. Çerçioğlu'nun danışmanının FETÖ belediyeler imamı çıkmasının ardından avukatı Göktaş'ın da suikast soruşturmasında aranması günlerdir Aydın'da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.