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Haberler Aydın Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 00.30 sularında gerçekleşen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi çevrede bulunan bir bara girerek ateş açmaya başladı. Silahlı saldırı sonucu barın önünde bulunan talihsiz Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kazazedeleri hastaneye kaldırdırken, silahlı saldırganları bulmak için çalışmalar başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

04.08.2022, 09:24

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Olay, Efeler ilçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek Sanayi Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi içerisinde bulunan bir bara henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu barın önünde bulunan Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı.

Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Bara ateş açarak kayıplara karışan kişi veya kişilerin bulunması için ekipler çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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