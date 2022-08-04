Silahlı saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Olay, Efeler ilçesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek Sanayi Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi içerisinde bulunan bir bara henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu barın önünde bulunan Ö.G. ve İ.B. bacağından yaralandı.