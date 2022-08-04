Yola akan su kabusu oldu: Hayati tehlikesi var!

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Fahri Ö.(56), kontrolündeki 35 ADG 693 plakalı motosiklet sürücüsü, dönüş yapacağı sırada iddiaya göre refüf sulaması sonrası yola akan sudan dolayın motosikleti ile birlikte kayarak yere düştü.