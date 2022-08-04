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Haberler Aydın Yola akan su kabusu oldu: Hayati tehlikesi var!

Yola akan su kabusu oldu: Hayati tehlikesi var!

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde yaşanan olaydada, çimlerin sulanması için açılan suyun yola akmasıyla Ahmet Fahri Ö. (56) motosikletiyle birlikte kayarak düştü. Kazanın ardından metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün imdadına çevredeki vatandaş koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kazazedeyi hastaneye sevk etti. Talihsiz adamın hayati tehliesinin olduğu öğrenildi.

İHA

04.08.2022, 10:04

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Yola akan su sonunu getiriyordu: Hayati tehlikesi var

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Fahri Ö.(56), kontrolündeki 35 ADG 693 plakalı motosiklet sürücüsü, dönüş yapacağı sırada iddiaya göre refüf sulaması sonrası yola akan sudan dolayın motosikleti ile birlikte kayarak yere düştü.

Yola akan su sonunu getiriyordu: Hayati tehlikesi var

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşturdu. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi sonucu olay yerine ambulans sevk edildi.

Yola akan su sonunu getiriyordu: Hayati tehlikesi var

Kafasından ağır yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yola akan su sonunu getiriyordu: Hayati tehlikesi var

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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