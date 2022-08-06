Torpilli otel için yıkım kararı

AYDIN'DA kıyak ihaleleri ile gündemden düşmeyen Kuşadası'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Başkan Günel'in yakın dostu otelci Hakan Tanır'ın, Yılancıburnu'ndaki 3. Derece arkeolojik sit alanı üzerinde inşa ettiği butik otelin bir katı ve restoran, yüzme havuzu gibi eklentileri kaçak çıktı.

İMARA AYKIRILIKLAR VAR

ÇEVRE sakinlerinin tesisin kaçak bölümü ile ilgili şikayetlerine ise Kuşadası Belediyesi'nin "yapı ruhsat ve yapı kullanma izni verilmiştir" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

BAŞKAN Günel, otelin kaçak bölümlerine göz yumarak arkadaşına görülmemiş bir kıyakta bulundu. Bu kıyağın ardından Tanır'a ait otelde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na aykırı eklentiler yapıldığı iddialarıyla çevre sakinlerinin başvurusu üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Halen faaliyetini sürdüren TNR Butik Otel'de yapılan teknik incelemede yapının bazı bölümlerin mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Otel ise Koruma Kurulu'ndan fonksiyon değişikliği talebinde bulundu.

Koruma Kurulu'nun 30 Mart'taki toplantısında bu talebin değerlendirilebilmesi için Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı'na aykırılıkların kaldırılmasına hükmedildi. Kurul tarafından otelin imar planına aykırı bulunan restoran, yüzme havuzu ve kaçak kat gibi eklentilerinin yıkılması için 6 ay süre tanındı.

30 EYLÜL'E KADAR YIKILACAK

KUŞADASI Belediyesi'ne gönderilen yazıda, yıkım işlemleri için gerekli önlemler alınmasını ve ilgili müze müdürlüğü denetiminde yıkımın gerçekleşeceği bildirildi. Otelin kaçak bölümlerinin yıkımının 30 Eylül'e kadar gerçekleşeceği öğrenildi. ■ HÜSEYİN KILIÇ