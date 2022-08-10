Çifte cinayette sır perdesi aralandı

AYDIN Çine'de yarım saat arayla 2 kişiyi öldürüp intihar eden Gökhan Özdemir'in (43) kuzeni Süleyman Özdemir'i (45) dedelerinden miras kalan arsa tartışması, Yaşar Meke'yi (48) ise kızına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi.

Özdemir'in cinayetlerden önce taciz suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenerek, "Kimseyi yaşatmayacağım. Bana haksızlık eden herkesle hesabımı göreceğim" dediği ortaya çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE KATLETTİ

ÖNCEKİ gün Dutluoluk mahallesi orman yolunda erkek cesedi bulundu. Başından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin çiftçi Süleyman Özdemir olduğu tespit edildi. Hemen ardından gelen başka bir ihbar üzerine adrese giden ekipler, Çine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Yaşar Meke'yi de evinin önünde başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

KENDİ KAFASINA SIKTI

ÇİFTE cinayet işleyen Gökhan Özdemir ise olayların ardından otomobiliyle Çine Emniyet Müdürlüğü binası önüne geldi. Elindeki tabancayla araçtan çıkan Özdemir, "İki kişiyi vurdum da geldim. Haksızlığa uğradım" diye bağırdıktan sonra kafasına sıkarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayla ilgili soruşturmada Özdemir'in kuzeni Süleyman Özdemir'le arasında dededen miras kalan arsa nedeniyle husumet olduğu, Yaşar Meke'yi de 4 yıl önce kızına cinsel tacizde bulunduğu için davalık oldukları gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı.

ÖZDEMİR'İN cinayetleri, cinsel taciz suçundan yargılandığı davada mahkum edildiğini ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrendikten sonra işlediği ileri sürüldü. ■ KAZIM YÖRÜKCE