AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları üyeleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Efeler Sevgi Yolu'nda vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2 bin kişilik aşure hayrı kısa sürede tükendi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberliğimiz göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Muharrem ayı aynı zamanda paylaşmaktır. Aşure verilen evlerde birlik ve beraberlik artar. Bu anlayışla AK Parti Kadın Kolları olarak hazırladığımız aşureyi vatandaşlarımızla paylaştık. Güzel bir etkinlik oldu. Partililerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Vatandaşlar da hayrımıza ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde nice etkinlikler yapmayı umuyoruz" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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