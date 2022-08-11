Fırtına çıktı minik bebek pencerenin altında kaldı

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fırtına nedeniyle yerinden sökülen pencere, 20 günlük bebeğin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, Esençay mahallesinde meydana geldi. Ali-Gülsüm Şavk çiftinin 20 gün önce dünyaya gelen 3. çocuklarını annesi emzirdikten sonra pencerenin altındaki yer minderine yatırdı. Bu sırada çıkan fırtına evin penceresini yerinden söktü. Menteşesi kırılan demir pencere kanadı minik bebeğin üzerine düştü. Şavk çifti, panikle 112 acil servisi arayarak yardım istedi. 112 acil servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, oradan Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğin yaşam savaşı verdiği öğrenildi. ■ ÜMİT ÖZMEN

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