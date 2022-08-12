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Haberler Aydın Aydın'da akrabalar arası miras kavgası: 6 kişi yaralandı

Aydın'da akrabalar arası miras kavgası: 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyeyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi yaralandı.

AA

12.08.2022, 09:50

Aydın’da akrabalar arası miras kavgası: 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı. Fatih Mahallesi 1130 Sokak'ta akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (34), F.B. (24), N.S. (57), S.S. (26), M.S. (28) ve A.İ.S. (15) bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

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