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Haberler Aydın Seyir halinde rot kolu çıktı! Kaza "geliyorum" dedi

Seyir halinde rot kolu çıktı! Kaza "geliyorum" dedi

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya davet çıkardı. Aniden savrulan kamyon, aynı yönde gelen minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olası başka bir kazanın meydana gelmemesi için trafiği bir süreliğine kapadı. Kazada can kaybı yaşanmazken çarpışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

13.08.2022, 09:23

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken rot kolu çıkan kamyon kazaya neden oldu.

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Kaza, akşam saatlerinde Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Efeler'den Söke'ye doğru seyir halinde olan 16 ASH 254 plakalı kamyonun rot kolu yerinden çıktı.

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Savrulan kamyon aynı yönde ilerleyen 09 JJ 090 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kamyonun çarptığı minibüste bulunan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Jandarma ekipleri tarafından başka bir kaza meydana gelmemesi için yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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