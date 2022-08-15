Çaresizce yardım bekliyor

2015 yılında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle çaresiz durumda kalan Aydınlı 53 yaşındaki Aysel Dönmez, sağlığına kavuşabilmek için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Kolların ve bacakların aşırı derece şişmesi ile oluşan hastalığından dolayı zor günler geçiren Dönmez, 2015 yılında aşırı kilo almaya başladı. Eşi İbrahim Dönmez ile gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından fil hastalığı teşhisi konulan ve tedavi uygulanmasına rağmen kilo almasının önüne geçilemeyen Dönmez'in kilosu da 120'den 200'e ulaştı. Elleri ve ayakları şiştiği için hareket edemez hale gelen talihsiz kadının vücudunda da yaralar oluştu. Yatağa bağımlı şekilde yaşamını sürdüren Dönmez'in kişisel tüm ihtiyaçlarını 30 yıllık hayat arkadaşı İbrahim Dönmez karşılıyor.



EVE HAPİS YAŞIYORUM

Ancak gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle yüzde 52 engelli raporu olan İbrahim Dönmez de eşinin ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanıyor. Dönmez çifti, yetkililerden yardım eli uzanmasını bekliyor. Şeker ve kalp hastalığı ile de mücadele verdiğini dile getiren Aysel Dönmez, "Kilolarım yüzünden yürüyemiyorum, kendi ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. Bu konuda sağ olsun eşim ve komşularım yardım ediyor. Onlar da olmasa perişan olacağım. Tekerlekli sandalyem olmadığı için 2015 yılından beri sokağa çıkamıyorum, hapis hayatı yaşıyorum. Evde durmaktan psikolojim bozuldu. Dışarıya çıkıp, gezmeyi çok özledim. Engelli yatağım da yok, her tarafımda yaralar oluştu. Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.



KAZIM YÖRÜKÇE

DİĞER