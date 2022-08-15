Çerçioğlu zarar eden şirkete para saçıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım alanındaki iştiraki Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yle ilgili Sayıştay'ın hazırladığı şok raporun yankıları sürüyor. 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşen toplam zararının 58 milyon 738 bin lira olduğu belirtilen raporda şirket sermayesinin giderleri karşılamadığı ve şirketin ya fiilen sona erdirilmesi ya da genel kurula gidilmesi gerektiğinin altı çizildi.



TOPLAM ZARAR 58 MİLYON TL

Raporda yapılan uyarıda "Şirketin ödenmiş sermayesi 2019 sonunda 73 milyon 765 bin lira, 2020 yılı sonu itibariyle ise 88 milyon 515 lira olarak gerçekleşmiş olacaktır. Sermayenin 88 milyon 515 lira olduğu kabul edildiğinde, şirket sermayesinin 2/3'ü 59 milyon 10 bin lira olmaktadır. 6102 sayılı Kanun hükmü gereğince, şirketin uğradığı toplam zararın bu tutara erişmesi ve Genel Kurul tarafından bir karar alınmaması halinde şirketin kendiliğinden fesih olma durumu ortaya çıkacaktır. Şirketin 2020 yılı sonundaki toplam zararının 58 milyon 738 bin TL olduğu düşünüldüğünde kanunda belirtilen sınıra çok yaklaşılmış olduğu görülecektir" denildi.



OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI

Belediye bu raporun ardından şirketi kurtarmak için geçtiğimiz Haziran ayında meclisten karar aldı. Şirketin mevcut 185 milyon TL olan sermayesinin 225 milyon TL'ye çıkarılması, nakden artırılan 40 milyon liranın 4'te 1'inin tescil sırasında, geri kalanının ise tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi için Meclis'ten oy çokluğuyla karar çıkarıldı. Buna tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Arı, "Şirket kurulduğu günden bu yana zarar ediyor. Bu sermaye artırımı şirketi kendiliğinden fesih olma riskinden kurtarmak için yapılıyor. Bakın, toplu ulaşım alanında hizmet veren bir şirketin zarar etmesi anormal değil. Bizim itirazımız şirketin her defasında sermaye artırılarak kurtarılmasına... Bizim itirazımız sanki şirket çok bolluk içindeymiş, çok para kazanıyormuş gibi sponsorluk anlaşmaları yapıyor olmasına. Öyle ki, 1 yıllık zararının yüzde 10'ununa tekabül edecek kadar sponsorluk anlaşması yapılıyor. Sizin önce bu zararı azaltacak önlemler almanız gerekiyor" dedi.



Mustafa Arı



HER DEFASINDA AYNI HATA

Daha önce benzer şekilde yapılan sermaye artırımlarına onay verdiklerini anlatan Arı, "Şirketi zarardan kurtarmak için tek bir önlem bile almaksızın her seferinde şirket fesih noktasına geldiğinde sermaye artırmak bir çözüm olamaz. Dolayısıyla biz daha önce sermaye artırımına onay verdik, ancak o zaman bunu bir kamu şirketini kurtarmak için yaptık ve belediye yönetimine 'Bunu bir daha böyle getirmeyin, zararı azaltmak için tedbirler alın' dedik. Ancak yine aynı şekilde geldiler" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ