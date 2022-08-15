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Haberler Aydın Tarihi cami harabeye döndü

Tarihi cami harabeye döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin eşi Ayşe Demirciefe adına yaptırdığı cami, bakımsız haliyle görenlerin içini sızlatıyor.

15.8.2022

Tarihi cami harabeye döndü

Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe'nin eşi Ayşe Demirciefe adına Aydın'da yaptırdığı cami görenlerin içini sızlatıyor. Kaderine terk edilmiş durumdaki camide koyunlar kalıyor. Nazilli ilçesi Dualar Mahallesi'nde bulunan 66 yıllık cami bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

İçerisinde kültürel miras niteliğinde yazı ve desenlerin bulunduğu Ayşe Demirciefe Camii bölge sakinleri caminin içler acısı halinden kurtarılmasını isterken, caminin dış cephesi tahrip edilmiş durumda. Caminin çatısı ise her an çökme tehlikesi altında. Bölge sakinleri, "En kısa zamanda Milli Mücadele Kahramanımızın ve kültürel mirasımızın sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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