Karacasu, festivalle coşacak

KARACASU Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali bu yıl 26-28 Ağustos Tarihleri arasında 33. kez kapılarını konuklarına açmaya hazırlanıyor. Yine festival kapsamında, 739 yıldır süregelen Türkiye'nin en eski geleneksel etkinliklerinden olup her yıl on binlerce insanın akın ettiği Dedebağı keşkek hayrı da bu yıl 740. kez kazanlar kaynayacak.

İLÇENİN ve Afrodisias'ın tanıtımına katkı sağlayacak olan festival, 26 Ağustos Cuma günü başlayacak. Festivalin ilk gününde saat 16.30'da mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek ve akabinde Atatürk büstüne çelenk konularak festivalin açılışı gerçekleştirilecek. Halk oyunları gösterilerinin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşların stantları ziyaret edilmesi ile gündüz programı son bulacak.

SAAT 20.30'da Afrodisias Ören'de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Konseri ile konser programı başlayacak. 27 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.30'da sahne yine Afrodisias Ören'de İzmir Opera ve Bale Konseri olacak. Festivalin son gününde 28 Ağustos Pazar gününe, Dedebağ Türbesi Mesire Alanı ev sahipliği yapacak. 740. Dedebağ Keşkek Hayrı, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek Karacasuluları bir araya getirecek.

■ RAMAZAN AYDEMİR