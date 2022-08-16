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Haberler Aydın Otomobil sulama kanalına uçtu

Otomobil sulama kanalına uçtu

16.8.2022

Otomobil sulama kanalına uçtu
AYDIN'IN Efeler ilçesinde sulama kanalına uçan araç içeresinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Efeler Hayvan Pazarı'na giden kanal yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde bulunan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler suya gömülen araç içeresinde bulunan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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