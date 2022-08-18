‘Sarı altın’ hırsızlarını sopayla bekliyorlar

BU yıl bol ürün veren incirde talebin fazla olması nedeniyle fiyatlar tavan yapınca hırsızların da iştahı kabardı. Aydın'da kilosu 70-80 liradan alıcı bulan kuru incirlerini korumak isteyen üreticiler gece-gündüz vardiyalı nöbet tutmaya başladı.

İncir üreticisi Tansel Önder, incir hırsızlarının bahçe veya tarla kiraladığını, yan komşusu olan incir üreticisine güven verdikten sonra da bahçesindeki ürünleri çalıp kaçtığını söyledi.

Hatta bazı olayların mal sahiplerinin yaralanmasıyla son bulduğunu söyleyen Önder, "Bu sezonu, geceleri sopa ve küreklerle nöbet tutarak geçiriyoruz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL