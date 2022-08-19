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Haberler Aydın Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

Aydın'a bağlı Kuyucak ilçesinde 2 çocuk babası Edip Coşkun (60), bir akşam motosikletiyle evden ayrılıp kayıplara karışmıştı. 23 gündür bulunamayan yaşlı adamın bu esrarengiz kayboluş hikayesine dair yeni gelişmeler kaydedildi. Coşkun'un motosikletinin ve ayakkabısının bir kurutma kanalınında bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. İş makineleriyle aranan adamın cansız bedenine ulaşılırken, aralarında para husumeti olduğu öğrenilen şüpheli M.T (25) gözaltına alındı.

İHA

19.08.2022, 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 10:21

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun'un (60) motosikleti ve ayakkabısı kurutma kanalı yakınında bulundu, olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde evinden motosikleti ile ayrılan ve bir daha geri dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun, 3 haftadır her yerde aranıyor.

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

60 yaşındaki talihsiz adamın bulunması için ailesi bastırdığı el ilanları ile sokak sokak Coşkun'u ararken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

Edinilen bilgiye göre, son olarak Karacasu ilçesinde bir kahvehanede görüldüğü iddia edilen Coşkun'un bulunması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, yapılan kamera kayıtlarındaki incelemelerde kahvehanede görüldüğü iddia olunan kişinin Coşkun olmadığı anlaşıldı.

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

KURUTMA KANALINDA MOTOSİKLETİ BULUNDU
23 gündür haber alınamayan ve adeta sırra kadem basan yaşlı adam için arama çalışmaları devam ederken, Kuyucak ilçesine bağlı Başaran ile Karapınar mahalleleri arasında bulunan bir kurutma kanalında Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısı bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri olayla ilgili Karapınar Mahallesi Muhtarı Aziz Tamkan'ın oğlu Mustafa Tamkan'ı gözaltına aldığı öğrenildi.

Esrarengiz kayboluş hikayesinde flaş gelişme! Cinayet olabilir mi?

Kurutma kanalı boyunca kepçe ve iş makineleriyle arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilirken, jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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