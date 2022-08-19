İki çocuğunun annesine acımadı

AYDIN'IN Didim ilçesinde Levent Girgin (30) sosyal medya paylaşımlarına kızdığı karısı Filiz Girgin'i (22) genital bölgesinden av tüfeği ile vurarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, Didim'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi Levent Girgin (30) ve Filiz Girgin (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olduğu için kızan Levent Girgin evde bulunan av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

POLİSTEN FAZLA KAÇAMADI

SİLAH seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FİLİZ Girgin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan Levent Girgin'i yakalayarak gözaltına aldı. Girgin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İHSAN KARATAŞ