Parmağını kesen kocasının şiddetine 9 yıl katlanmış

Aydın'da boşandığı eşi İlke Kuleli'ye (29) baltayla saldırıp parmaklarını koparan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan İsmail Demirci (35), yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan sanık İsmail Demirci eski eşinin hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Eşinin kendini aldattığından şüphelendiğini ve kendi telefonuna uygulama yükleyerek eşinin günübirlik otellere gittiğini tespit ettiğini dile getiren Demirci, "Eşimin çalıştığı markete, beni aldatıp aldatmadığını öğrenmeye gitmiştim. Bir şey diyemeden yüzüme biber gazı sıktı. Boğuşma sırasında baltayı salladım. Çok pişmanım" diye konuştu.

'KAFAMA SİLAH DAYADI'

İlke Kuleli ise savunmasında şunları söyledi: "Ben kendisini aldatmadım. 9 sene boyunca şiddet gördüm. 2 çocuğumun gözü önünde kafama silah dayadı. Gördüğüm şiddete dayanamadım, boşanmak istedim. Boşanmak istediğim için iffetsiz biri oldum. Şikayetçiyim. Can güvenliğim olmadığı için bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık İsmail D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

BAŞINA 23 DİKİŞ ATILDI, 5 PARMAĞI DİKİLDİ

İNCİRLİOVA'DA evli kaldığı 9 yıl boyunca sürekli şiddet gördüğü için eşinden boşanmak zorunda kalan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 30 Ocak 2022'de ilçede çalıştığı markette, dolmuş şoförlüğü yapan eski eşinin baltalı saldırısına uğramıştı.

Saldırının ardından İlke Kuleli'nin, sağ serçe parmağı tamamen kopmuş, sol elindeki kopan 5 parmağı ise kaldırıldığı hastanede dikilmişti. Ayrıca ölümden dönen genç kadının başına, aldığı balta darbelerinden dolayı 23 dikiş atılmıştı.

KAZIM YÖRÜKÇE