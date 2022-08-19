Serinlemek için girmişti... Menderes Nehri mezarı oldu!

40 KM UZAKTA BULUNDU

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler Asayiş Komando Timi, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve İzmir Su Altı Jandarma Arama Ekibi ve gencin akrabaları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Eroğlu'nun cansız bedeni nehre düştüğü noktanın yaklaşık 40 km uzağındaki Baltaköy Mahallesi yakınlarında nehir yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu. Eroğlu'nun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, gencin cansız bedeninin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.