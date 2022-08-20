Yarım ton kavuna futbolcu transferi

Aydın'da pazarcılıkla uğraşan Umurlu Belediyespor İkinci Başkanı İsmail Savran, kilosunu 7 liraya sattığı kavunlardan elde ettiği gelirle futbol takımına oyuncu transferi yapıyor. Ortalama her transfer için 3 bin 500 lira bütçe ayıran Savran, yarım ton kavun satarak ilk transferini yaptı. İç transferde anlaştığı stoper Heval Altındağ'a tezgahta imza attıran Savran, "Kavunlar takıma feda olsun" dedi.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Aydın Birinci Amatör Küme'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Efeler temsilcisi Umurlu Belediyespor, eşi benzeri görülmeyen bir transfere imza attı. Kuruldukları 1946 yılından bu yana 76 yıldır herhangi bir gelir kaynağı olmayan sarı lacivertli kulüpte Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Savran (53), futbol takımının transfer bütçesini oluşturmak için pazar tezgahını kullanıyor.

İMZALAR TEZGAHTA ATILDI

Sarı lacivertli kulüpte 18 yıldır yöneticilik yapan evli ve bir çocuk babası İsmail Savran, yeni sezon öncesi ilk transferini patlattı. Geçen sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Heval Altındağ ile iç transferde yeniden anlaşan Savran, kavun tezgahında genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. İlk transferini 3 bin 500 lirayla bitiren Savran, oyuncunun ücreti için tezgahta yarım ton kavun sattı. Altındağ, geçen sezon formasını giydiği U18 takımında şampiyonluk yaşamış ve defansta gösterdiği performansla başarıda büyük pay sahibi olmuştu.

DAHA ÖNCE DE BILDIRCIN SATMIŞTI

Umurlu Belediyespor'un başarısı için çılgın transfer atakları yapan Savran, 2019 yılında yetiştirdiği bıldırcınların satışından elde ettiği 7 bin lirayı transfere harcamış ve 9 futbolcu transfer etmişti. Yine aynı yılda ise bir oyuncuya bilezik sözü vererek anlaşma sağlamıştı.

RAMAZAN AYDEMİR