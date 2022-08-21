  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Aydın'daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Son dakika... Aydın'ın Nazilli ilçesinde kirvesi olduğu 6 yaşındaki yeğeninin çok sevdiği kepçeyi sünnet arabası olarak getiren Yasin Aran, yeğeninin mutluluğuna ortak oldu.

İHA

21.08.2022, 18:06

Aydın'ın Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Esma-Harun Terzi çiftinin oğulları Mustafa Aydın ve Harun Eymen için erkekliğe ilk adım atma töreni olan sünnet şöleninde renkli anlar yaşandı.

Aydın’daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Gün boyu misafirlerini ağırlayan Terzi ailesi, şölenin en önemli anları arasında yer alan sünnet çocuğunu gezdirmek için otomobiller hazırlıklarını yaptığı sırada Hafriyat işi yapan baba Harun Terzi'nin meslektaşları tarafından sürpriz yapıldı. Kirve Yasin Aran, sünnet çocuklarını gezdirmek amacıyla önceden hazırladığı kepçeyi sünnet alanına getirerek çocukları ve aileleri şaşkına çevirdi.

Aydın’daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Çocukların rahatça gezebilmeleri için özel olarak hazırlanmış olan kepçenin ön kısmına bindirilen çocuklar ilçe caddelerinde gezmenin zevkini yaşadı.

Aydın’daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

KİRVE SÜRPRİZİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Çocukların kirvesi olan Yasin Aran, yeğenlerinin babalarının mesleği hafriyatçılık nedeniyle çocukların da hafriyat araçlarına olan ilgisini dikkate aldığını ifade ederek: "Özellikle Harun Eymen'in hafriyat araçlarına büyük ilgisi vardı. Sürekli oyuncak kepçelerle oynardı.

Aydın’daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Ben de onlara sürpriz olarak sünnet gezisi yapacakları arabanın yerine özel olarak her türlü güvenlik tedbirleri alınmış şekilde kepçe hazırlattım. Çocuklarımızı kepçeyle gezdirerek onları çok mutlu ettiğimize inanıyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Allah inşallah damatlıklarını da göstermeyi nasip eder" dedi.
Sünnet konvoyunun en önünde kepçe üzerindeki çocukların gezisi büyük ilgi gördü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA