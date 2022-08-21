Aydın’daki sünnetten renkli görüntüler! Kirvesi böyle sürpriz yaptı

Ben de onlara sürpriz olarak sünnet gezisi yapacakları arabanın yerine özel olarak her türlü güvenlik tedbirleri alınmış şekilde kepçe hazırlattım. Çocuklarımızı kepçeyle gezdirerek onları çok mutlu ettiğimize inanıyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Allah inşallah damatlıklarını da göstermeyi nasip eder" dedi.

Sünnet konvoyunun en önünde kepçe üzerindeki çocukların gezisi büyük ilgi gördü.