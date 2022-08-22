SON dönemde öğrenci, çiftçi, esnaf kılığında kürsüye birçok kişi çıkararak provokasyon peşinde koşan CHP, bunlar arasına bir yenisini daha ekledi. CHP yeni aktörünü bu kez Aydın'ın Nazilli ilçesinden buldu. Ankara'da düzenlenen CHP üye katılım programında kürsüye çıkan ve Nazilli'de yaşayan Hilmi Arslan, "7 aydır çalışmıyorum, sağlık güvencem yok. Yeşil Kart çıkaracağım diyorum, sağlık sigortan yok, özel sigortan yok, borcunu öde diyorlar. Çalacak mıyım, çırpacak mıyım, neyle ödeyeceğim?' ifadelerini kullanarak mağdur edebiyatı rolünü üstlenmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkarıp provokasyon yaptırdığı Hilmi Arslan, kürsüde eline tutuşturulan bir kağıdı da yırtıp atarak, "MHP'den istifa ediyorum" diye şov yapmıştı.



Hilmi Arslan, "MHP'den istifa ediyorum" diyerek elindeki kağıdı yırtmıştı.



'YAPTIKLARI TERBİYESİZLİK'

MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, "Kesinlikle bu adamın bizim partimizde bir kaydı yoktur. Bizden olmayan birini o kürsüye çıkarmak ve MHP'den istifa etti gibi göstermek hiç hoş değil. Bu sahte işlere ne gerek var. Yaptığı terbiyesizliktir" dedi. Yaşananları 'tiyatro' olarak da nitelendiren Başkan Eren, Arslan'a da aktör benzetmesi yaptı. Eren, "CHP, bu sabıkası kabarık müptezeli Yeşilçam'a götürsün. Rolünü çok iyi oynayan bu adamdan iyi aktör olur. Çünkü CHP sahne oyunlarını iyi oynar. Yalnız bu çirkin oyunlarını siyasete bulaştırmasınlar. Bu oyun da gün ışığına çıktı. Bizleri yalan siyasetine alet etmeye çalışan CHP, Cumhur ittifakını bu tür çirkin oyunlarla yıkamaz" dedi.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Hilmi Arslan'ın, "mühür bozma", "açıktan hırsızlık-tehdit", "mala zarar verme", "alkollü araç kullanmak, tehlikeli araç kullanma", "taksirle yaralama", "hakaret", "güveni kötüye kullanma" ve "kötü muamele" suçlarından adli olay kaydı; "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından sabıkalı ortaya çıktı. Öte yandan 7 aydır işsiz olduğunu savunan ve mağdur edebiyatı yapan Hilmi Arslan'nın aktif SGK'lı olarak kepçe operatörlüğü yaptığı tespit edilirken, sağlık güvencesinin de SGK üzerinden karşılandığı öğrenildi.



■ RAMAZAN AYDEMİR