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Haberler Aydın Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi!

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi!

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde dün akşam saat 22.00 sularında meydana gelen kazada, Eyüp Çelik (21) kullandığı motorun hakimiyetini kaybedince önce refüjdeki ağaca ardından kaldırımda duran uyarı levhasına çarptı. Kasksız olduğu tespit edilen sürücü, kazanın şiddetiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sürücüyü vakit kaybetmeden hastaneye sevk ettikleri halde, talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

23.08.2022, 15:05

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, refüjdeki ağaca ve uyarı levhasına çarpan motosikletteki kasksız sürücü Eyüp Çelik (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi!

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Can Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik'in kullandığı 09 AHD 520 plakalı motosiklet, kontrolden çıkınca önce refüjdeki ağaca ardından uyarı levhasına çarptı.

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi!

Kasksız olan motosiklet sürücüsü Çelik, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi!

Eyüp Çelik'in acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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