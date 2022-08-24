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Haberler Aydın Hız tutkusu sonu oldu

Hız tutkusu sonu oldu

24.8.2022

Hız tutkusu sonu oldu

Kuşadası'nda kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Eyüp Çelik (21) hayatını kaybetti. Kaza, Boyalık yolu Hüseyin Can caddesinde meydana geldi. Eyüp Çelik seyir halindeyken, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce uyarı levhasına ardından bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola düşen Çelik metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın ölümü ailesi ve sevenlerinin yasa boğarken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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