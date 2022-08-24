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Haberler Aydın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Afrodisias Antilk Kenti'nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi. Bulunan yapıya "Kibele Köşkü" ismi verilirken, herkesi heyecanlandıran yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Keşfedilen bu yapının büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Umut Tuncer, keşfedilen yapının 4 yıl içerisinde ziyarete açılıp, turizmle buluşturulacağını söyledi.

24.08.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 11:32

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın'da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Aydın'ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan tarihi ile Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan keşif heyecanlandırdı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Hemen her yıl farklı keşiflere sahne olan antik kentte, bin 600 metrekare büyüklüğünde köşk tespit dildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Bulunan yapıya "Kibele Köşkü" ismi verilirken, herkesi heyecanlandıran yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

"4 YIL İÇİNDE ZİYARETE AÇACAĞIZ"

Bulun yapının büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Umut Tuncer; "Afrodisias kazılarımızda hızlandık dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Her yıl bambaşka bir güzelliğini keşfettiğimiz antik kentimizde 1.600 metrekare bir köşk tespit ettik. Yapıya 'Kibele Köşkü' ismini verdik. Gizemli Kibele Köşkü'nü 4 yıl içinde ziyarete açıp, turizmle buluşturacağız" diye ekledi.

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