UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde bin 600 metrekare büyüklüğünde bir köşk keşfedildi!

Aydın'ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan tarihi ile Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan keşif heyecanlandırdı.