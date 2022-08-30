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Haberler Aydın Büşra, aylar sonra güneşi gördü

Büşra, aylar sonra güneşi gördü

30.8.2022

Büşra, aylar sonra güneşi gördü

Aydın İncirliova'da doğuştan yürüme engelli 18 yaşındaki Büşra İsek, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile aylar sonra dışarıya çıkabildi. Büşra İsek'in ailesi, AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan tekerlekli sandalye talep etti. Talebe, İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve yönetimi, duyarsız kalmadı. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice İrik ve bir grup partilinin eşlik ettiği Başkan Celbek ve yönetimi, kısa sürede temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi evinde ziyaret ettikleri İsek'e teslim etti.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan İsek ile ailesi, desteği için AK Parti İncirliova İlçe Teşkilatı'na teşekkür etti. Tekerlekli sandalyesine oturan Büşra, "Tekerlekli sandalyem olmadığı için aylardır evden dışarı çıkamıyordum. Bu beni çok üzüyordu. Kendimi mutlu hissediyorum. Benim sesimi duyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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