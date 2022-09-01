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Haberler Aydın Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

Yürekleri dağlayan haber Aydın'dan geldi. 2 ay önce evlendiği Nejla Aydoğdu (32) ile dedesine ait bağ evine giden M.A. henüz bilinmeyen bir sebepten eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma birden alevlenerek kavgaya dönüştü. Eline geçirdiği bıçakla Nejla Aydoğdu'nun boğazını kesen M.A. zavallı kadını ağır yaraladı. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, zavallı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil koca M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yeni evli çiftten geriye 2 ay önceki düğünlerinde çekilen mutlu görüntüler kaldı.

İHA

01.09.2022, 16:34

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldüren M.A. ve eşi Nejla Aydoğdu'nun ortaya çıkan düğün görüntüleri yürekleri dağladı.

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

Olay, kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bağ evinde korkunç cinayet! Giydiği gelinlik kefeni oldu!

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olayın ardından çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı. 26 Haziran'da dünyaevine giren çiftin birlikte oynadığı görüntüler yürekleri dağladı. Görüntülerde genç çift evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülürken, çiftten geriye hatıraları kaldı.

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