2 aylık eşinin boğazını kesti

Aydın Koçarlı'da Mustafa Aydoğdu (33) 2 ay önce evlendiği eşi Nejla Aydoğdu'yu (32) aralarında yaşanan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından eli kanlı koca tutuklandı. Olay, Satılar mahallesindeki Demiroluk Yaylası mevkiinde yaşandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde çalışan Mustafa Aydoğdu, 2 ay önce evlendiği Nejla Aydoğdu ile ilçe merkezindeki evinde tartıştı. Yakınlarının araya girmesiyle tartışma son bulurken, Mustafa Aydoğdu, eşini otomobile bindirip Satılar mahallesinde bulunan dedesine ait bağ evine götürdü. Burada çiftin arasında yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öfkeye kapılan cani koca, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti, ardından can çekişen kadının başında ölmesini bekledi.

CANİ KOCA CEZAEVİNE KONULDU

Feryatları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vahşice boğazı kesilen talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Aydoğdu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tüyler ürperten cinayetin ardından çiftin 26 Haziran'daki düğün fotoğrafları ortaya çıktı. Genç çiftin birlikte oynadıkları ve sarmaş dolaş poz verdikleri fotoğraflar görenlerin içini sızlattı.

KAZIM YÖRÜKÇE