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Haberler Aydın Yolda gördüğü intihar eden adamı ipten aldı evire çevire dövdü! İlginç anlar kamerada

Yolda gördüğü intihar eden adamı ipten aldı evire çevire dövdü! İlginç anlar kamerada

Son dakika... Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

02.09.2022, 13:39

Yolda gördüğü intihar eden adamı ipten aldı evire çevire dövdü! İlginç anlar kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi.

O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı.

Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

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