İlaçlarını içmedi karısını katletti

AYDIN'DA 2 ay önce evlendiği eşi Nejla Aydoğdu'yu (32) boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu'nun (33), bipolar bozukluğu hastası olduğu ancak bu durumun karısından ve karısının ailesinden gizlendiği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, memleketi Çine'ye bağlı Esentepe Köyü'nde toprağa verilirken Yeni Asır'a konuşan anne Selma Alp, damadının hasta olduğunun ailesi tarafından gizlendiğini belirterek, "Bu caninin evlenmeden önce bu durumunu ve rahatsızlığını gizlemişler. 2 ay içinde kızımı öldürdü. Nasıl buna müsaade ettiler. Ömür boyu hapisten çıkarılmasın" diye feryat etti.

IFADESİ KAN DONDURDU

EŞİNİN boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu'nun mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Bipolar bozukluğu nedeniyle tedavi gören ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen Aydoğdu savunmasında, eşini aşı yaptırdıktan sonra içine şeytan kaçtığı için öldürdüğünü söyledi. Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

■ KAZIM YÖRÜKCE