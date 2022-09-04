‘Bunlar siyaset cambazı’

AYDIN Söke Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki isimsiz parka Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin verilmesi için sunduğu önergenin Millet İttifakı'nın oyları ile reddedilmesi kriz çıkardı. Millet İttifakı içerisinde bulunan İyi Partilileri eleştiren MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın, "Yapılan oylamada önergemiz CHP ve İYİ Parti'nin oyları ile reddedilmiştir. Her defasında ülkücü geçmişi olduğunu iddia eden, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşan İYİ Parti'nin siyaset cambazı ilçe başkanı Çağlar Çelikez bekleneni yapmış, parkın isminin Alparslan Türkeş olmaması adına İYİ Partili meclis üyelerine etki etmiştir" diye konuştu.

'GERÇEK YÜZLERİ BU'

Alparslan Türkeş'in ismine tahammülü olmayan insanların, Türkeş'in hatırası MHP'ye öfke ve kin tutanların niyetlerini her fırsatta belli ettiğini ifade eden MHP'li Ömer Akalın, "Ülkücü milliyetçi camiaya İYİ Parti'nin gerçek yüzünü göstermektedirler. Milliyetçi ve ülkücü camia sandıkta da gereğini yapacaktır" açıklamasını yaptı.

■ KAZIM YÖRÜKCE