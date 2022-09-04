Kaçak yapılaşmaya izin veren müdür görevden alındı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Pilav Dağı'nın eteklerindeki kaçak yapılaşmaya izin veren Milli Emlak Müdür Vekili Yıldıray Özmen'i koltuğundan etti. Özmen, hakkında yağma ve şantaj iddialarıyla başlatılan soruşturma nedeniyle genel müdürlük tarafından görevden alındı. Özmen'in görevden alınmasının altından yolsuzluk iddiaları çıktı. İlçede son yıllarda fundalık ve makilik alanların hızla yok edilmişti.

USULSÜZ İŞLEMLER YAPILDI

PİLAV Dağı, 2/B kapsamında arazi elde etmek isteyenlerin akınına uğradı. Bölgeden pay kapmak isteyen bazı kişi veya kişiler için, gelişmeleri kamuoyuna duyurmamaları karşılığında geçmişe yönelik ecrimisil (işgal) makbuzu düzenlendi. Ancak yapılan incelemelerde makbuz düzenlendiği tarihlerde bölgedeki doğal dokunun henüz bozulmadığı belirlendi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, denetçilerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapılan işlemlerin usulsüz olduğu görüşüne varıldı. Bu nedenle kaçak yapılaşmaya göz yumduğu tespit edilen Milli Emlak Müdür Vekili Yıldıray Özmen, hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı. Özmen'in yerine vekaleten Aydın Milli Emlak Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin atandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE