Acılı annenin isyanı: Kızım intihar etmedi!

Ankara'da bir yayınevinde yönetici asistanı olarak görev yapan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ceren Ünal, geçtiğimiz yıl 16 Eylül'de evinde ölü bulundu. Ünal'ın ölümünü şüpheli bulan savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın verdiği rapora göre, Ünal'ın sağ elindeki işaret parmağının tırnağında düşük düzeyde erkek DNA'sı belirlendi. Aynı kurumun 7 ay sonra hazırladığı son raporda ise Ünal'ın ölümünde şüpheli bir durumun bulunmadığı ve kendisini asması sonucu ölümün gerçekleştiği bilgisine yer verildi.





"ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR"

Kızının intihar ettiğine inanmadığını belirten Ünal'ın annesi Yurdagül Doğan, "Kızım yüzde 100 öldürüldü. İntihar etti denilerek bu dosya kapatılamaz. Ölümünün ardından kızımın parmağındaki erkek DNA'sına ilişkin gerekli incelemeler yapılmadan bu dosyaya takipsizlik verildi. Biri ya da birileri bu olayı örtbas etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu. Kızının olay günü yemek yaptığını söyleyen anne Doğan, "Canına kıymak isteyen kişi yemek hazırlar mı? Kızım öldürüldü, intihar etmedi. Bu olayın arkasındakiler ortaya çıkıncaya kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğim" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)