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Haberler Aydın Aydın’ın gururu gençler

Aydın’ın gururu gençler

5.9.2022

Aydın’ın gururu gençler
AYDIN Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK 2204-C Türkiye 1'inciliği ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Aydın Fen Lisesi öğrencileri Mustafa Kaya, Armanç Gedik ve Uygar Ege Kocakır tarafından Emine Tiriç danışmanlığında hazırlanan "CBS ve Python Kullanarak Horseshoe Adasının 1999 ve 2020 Yılı 3d Yükselti Haritasının Çıkartılması" adlı proje TÜBİTAK tarafından yapılan 2204-C Liselerarası Kutup Araştırmaları Yarışması'nda birinci oldu. Türk denizcisi Piri Reis'in 1513'te çizilen haritasından ilham alarak hazırladıkları projeyle birincilik kazanan öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da tebrik etti.

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