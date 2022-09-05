Flamingolar ile Avşarlı'nın kalpleri ısıtan dostluğu görenleri mesut etti!

Doğal alana bıraktıktan sonra kafamızda hep soru işaretleri vardı. Her ne kadar kendi beslenebileceği bir ortam oluşturmaya çalışmış olsak da doğadan beslenmesini sağlayabilecek miydi? Acaba buradaki doğal alanda yalnız başına uyum sağlayabilecek miydi? Aradan geçen bir hafta da neler olmuştu? Bugün göl kıyısında Avşarlıyı epey aradık. Göremeyince belki güneye uçup gitmiş ya da tecrübesiz olduğundan tilki veya çakala yakalanmış olabileceğini düşündük. Havada uçan bir flamingo sürüsünün içinde farklı bir kuşunda olduğunu görünce dürbünle baktık. Avşarlının flamingolar arasında süzüldüğünü gördük.