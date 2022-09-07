ADÜ’den yeni rekor

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en seçkin üniversitelerinden biri olarak başarı grafiğini günden güne yükselten Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, yüzde 99.80 doluluk oranı ile öğrencilerin tercihi olurken kendi rekorunu da kırdı. Önlisans doluluk oranı yüzde 99.91 olurken lisans doluluk oranı yüzde 99.66 olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR

Öğrenciler açılan 12 bin 36 kontenjanın sadece 24'ünü boş bırakırken; genel doluluk oranı ise yüzde 99.80 ile yeni bir rekor oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "3 enstitü, 21 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 1 yüksekokul, 19 meslek yüksekokulu, 36 uygulama ve araştırma merkezi ile toplam 81 akademik birimde eğitimöğretim veren Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan üniversitemiz 2022-2023 akademik yılında kayıt olan 6784 ön lisans, 5148 lisans öğrencisi ile yine en kaliteli hizmeti sunarak gençleri geleceğe hazırlayacak" dedi.

"Üniversitemiz giderek artan güven endeksi, uluslararası akredite bölümleri, öğrenci memnuniyet anketleri, öğrenci dostu şehir gibi kriterler göz önüne alındığında yine ülkemizdeki en önemli üniversiteler arasında yerini aldı" diyen Rektör Prof. Dr. Aldemir, "Her yıl ortalamanın üzerinde doluluk oranıyla Ege Bölgesi'nin en çok öğrenci kabul eden yükseköğretim kurumlarından biri olan Üniversitemiz, ilk tercihlerde bu yıl da lisans düzeyinde yüzde 99.66 ön lisans düzeyinde ise yüzde 99.91 yerleşme oranıyla birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. 'Ek Tercih ve Yerleştirme' sonuçlarının da açıklanması ile tüm bölüm ve programlarda yakalanan doluluk oranı başarısının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor" dedi.

Rektör Prof. Dr. Aldemir, "Doluluk oranlarımız ile emeklerimizin karşılığını alıyoruz. ADÜ ailesi olarak öğrencilerin tercihi olmanın gururunu yaşıyoruz; düşünün 12.036 kontenjanın 12.012'si doldu. Bu oran olarak yüzde 99.80 demek. Bizlerde geleceği omuzlarında yükseltecek olan öğrencilerimize, donanımlı akademik kadromuz ile en kaliteli hizmeti sunmaya ve medeniyetimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

ADÜ, BÜYÜK BİR AİLE

Eğitimin, sadece belli bir müfredatın öğrenciye aktarılması süreci olmadığını, üniversite verilen eğitimin bir insan atlası çalışması olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aldemir, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi büyük bir ailedir. Aydın halkı da öğrencileri kendi evlatları gibi görüyor öğrencilerimizde bunu hissediyor. Aydın, öğrencilerimiz için gerçekten çok uygun bir şehir. Yükselen başarı grafiğimizde ailenin her bireyinin payı var. Emeği olan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin ortak eseridir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni hedefi bu başarı çıtasını daha da yukarı taşımaktır" dedi.

İHSAN KARATAŞ