ATB, sezonun ilk kuru incirini aldı

Aydın'da 2022- 2023 sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 350 TL'den Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

2022-2023 yılının ilk kuru incir alımı töreni, Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlendi. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen ilk alım törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd., Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mehmet Ali Avcu, Erkan Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Abdülkadir Yıldız, Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A.Nejat Sağel, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna ve üreticiler katılım sağladı. Sezonun ilk kuru inciri, sembolik olarak Aydın Ticaret Borsası tarafından kilosu 350 TL'den satın alındı. 2022- 2023 sezonunun ilk kuru incir alım törenine dair açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın ili özellikle incir üretiminde sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılı kentler arasındadır. Türkiye'nin yaş incir üretiminin %57'si Aydın'da gerçekleşmektedir.

İNCİRİN MERKEZİ

Kuru incire baktığımızda Türkiye'nin %85'i, dünyanın da %60'ı Aydın'da yetişmektedir. Bu anlamda Aydın'da bu ürünü yetiştiren üreticilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ticaret borsamıza ve ziraat odalarımıza da bu ürünü daha iyi bir noktaya taşıma adına göstermiş oldukları gayret için teşekkür ediyorum. Yeni sezonun ülkemize, tarım sektörüne tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'HAYIRLI VE BEREKETLI OLSUN'

AYDIN ilinin ülkemizde ve dünyada en büyük incir üretici bölgesi olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kuru incir sezonunun üretici, tüccar ve ihracatçı için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Çondur, " İlimizin çok kıymetli tarımsal ürünü olan kuru incir için ilk alım törenleri gerçekleştirmekteyiz. 14 üreticimizden sezonun ilk kuru incirini, sembolik olarak kilosu 350 TL'den teslim aldık " dedi.

■ RAMAZAN AYDEMİR