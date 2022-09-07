Buharkent altın çağını yaşıyor

Göreve geldiği günden bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirerek ilçeye değer katan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kapalı pazaryeri ile otopark, kent müzesi, yeraltı barajı, futbol sahası ve park olmak üzere beş ayrı projeyi birden yürütüyor.13 bin kişilik ilçede çığır aşan projelere imza atan Erol'un 5 projesi yaklaşık maliyeti100 milyon lirayı buluyor.

100 MİLYONLUK PROJE

Başkan Erol, ilçede yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yerel seçimlerinde verdiği sözleri yerine getirmek için hummalı bir çalışma içerisine girdiklerinin altını çizen Başkan Erol, "Biz seçimden önce verdiğimiz sözleri önemseriz. Çünkü Buharkentli vatandaşlarımız bunu hak ediyor. Ben seçim öncesinde Buharkent için neyi yapabileceksem onları vaad ettim. Şuan 5 projeyi aynı anda yürütüyoruz. Bu projelerimiz yaklaşık maliyeti 100 milyonu buluyor. İlçemize katma değer katacak projelerimiz devam edecek" dedi. Buharkent merkezde 2 bin 550 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulu'nun arsasının belediyeye devrini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Erol, "Bu arsaya Kapalı Pazaryeri ve otopark projesini yapıyoruz. Bu proje Buharkent'in en büyük eksiklerinden biriydi. Bunun içinde bu projeye ben çok önem veriyorum. Bu projemizi 27 Aralık'ta ihalesine çıkmıştık. Projeyi yeniden revize ettik ve otopark kapasitesini iki katına çıkardık. 200 araçlık otoparkımız, 3 kat pazaryerinden oluşan projemizde çalışmalar son sürat ediyor" dedi.

FESTİVAL KONSERLERİ

Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Taze İncir Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında konser veren Zeynep Türkeş, Bedia Akartürk, Belgin Gölcük ile Kolpa ve Bilal Sonses, Buharkentlilere unutulmaz iki gün yaşattı. İlçede yetiştirilen taze incirin tanıtımı için yapılan festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılışına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando eşliğindeki yürüyüş sonrası festival alanında halk oyunları ekibi zeybek gösterisi ile büyük alkış aldı. Gösterilerinin ardından Buharkent'te yapılan yatırımlar slayt gösterisiyle izleyicilere sunuldu. 16. Taze İncir Festivalinin ilk gününde ilk olarak Zeynep Türkeş sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bedia Akartürk, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin ikinci günü Belgin Gölcük, Kolpa ve Bilal Sonses konser verdi. Festival alanını dolduran Buharkentliler, konserlerle coştu. Renkli görüntülere sahne olan konserlerde Buharkentliler muhteşem festivalden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Erol'a teşekkür etti.

İNCİRLER YARIŞTI

Başkan Erol, Buharkent'in incirin başkenti olduğunu belirterek, "İncir, bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün. İlçemizde 25 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aydın'daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz" dedi. Festival kapsamında düzenlenen taze incir yarışmasında 1'inci olan üretici İbrahim Doğan, 2'nci olan üretici Özcan Demir ve 3'üncü olan üretici Mustafa Yıldız'a ödülleri takdim edildi. Başkan Erol, "İncir, bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün. İlçemizde binden fazla taze incir üreticisi var ve 25 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aynı zamanda da Aydın'daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz. Festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

KENT MÜZESI PROJESI

KENT müzesi projesinden bahseden Erol, "Restorasyonunu tamamlamış olduğumuz kent müzemizin tanzim ve teşrifle ilgili projesini hazırlamıştık ve ihalesini yaptık.14 Temmuz'da yer teslimini yaptık. 5 aylık süre içerisinde düzenlemesi yapılacak. Tanzim edilecekten sonra kapılarını vatandaşlarımıza açacağız" dedi.

YERALTI BARAJI PROJESI

TARIMSAL sulamaya yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Erol, "Bunlardan bir tanesi de yeraltı barajıdır. Sondaj kuyusu açmıştık ve çok verimli bir suya ulaşmıştık. 2 bin dönüm Kayaburnu Mahallesi'ndeki incir bahçelerini sulamaya yönelik kapalı devre sulama sistemi projesi yapıldı. DSİ tarafından ihalesi gerçekleştirildi ama bizim öncülüğümüz ve talibimiz üzerine gerçekleşen bir proje. Yer teslimini yaptık" dedi.

ZAFER MAHALLESINE PARK PROJESI

BUHARKENTLİ vatandaşların nefes alabileceği, hoşça vakit geçirebilecekleri parklar inşa etmeye devam ettiklerini dile getiren Erol, "Zafer Mahallesi küçük sanayi sitesin yanında park alanımız vardı, projesini hazırladık ve ihalesine çıktık. O park mahallemiz açısından çok önemli. Güzel bir park yapıyoruz" dedi.

FUTBOL SAHASI PROJESI

2019 seçimlerinde Feslek ve Gelenbe Mahallelerimize verdiği futbol sahası sözünü de yerine getiren Erol, "Büyük nizami bir saha yapıyoruz. İmar çalışmasını, yer tahsislerini ve proje çalışmasını bitirdik. Spor Toto Teşkilatı'ndan kaynağımızı aldık. Resmi maçların oynanabileceği bir saha olacak. Bu proje bizim 2019'da sözümüzdü. Sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

■ RAMAZAN AYDEMİR