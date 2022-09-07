Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü başta olmak üzere İzmir ve Manisa Birlik Başkanlıklarına ziyaretlerde bulundu.

GÖNÜLLERİ KAZANDI

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) gerçekleşen ilk ziyaretin ardından İzmir ve Manisa'da Esnaf Odaları Birlik Başkanları ile bir araya gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e TESK Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve Burhan Aksak, TESK Yönetim Kurulu Üyeleri Adlıhan Dere, Özcan Saraçoğlu, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün eşlik etti. 15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen seçimler sonrasında seçimi kazanarak Aydın esnaf Odaları Birlik Başkanlığı görevine gelen Muhammet Ali Künkcü'ye hayırlı olsun temennisinde bulunan Palandöken, "Yıllardır başkanımızla görüşmekteyiz. Kendisi gerçekleştirdiği çalışmalar ve esnaf için hayata geçireceği projeler ile gönülleri kazanarak seçildi. Bizler de kendisinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Başkanımızın her fırsatta ifade ettiği zincir marketlerle mücadele konusunda bizler de çalışıyoruz.

PERAKENDE YASASI ÇIKMALI

Esnafımız zincir marketlerle rekabette zorlanıyor. Deniz mevsiminde deniz yatağı satıyor, bot satıyorlar. Kırtasiye mevsiminde kırtasiye malzemesi satan dükkan ürün satamazken, bunlar ürün satıyor. Böyle gidince esnafın rekabet etme gücü olmaz. Fiyatları ve enflasyonu düşürmek de mümkün olmaz. Perakende yasası mutlaka çıkmalı. Yoksa fiyatlarda indirim beklenmesi nafile olur" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Genel Başkan Bendevi Palandöken'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Sayın Genel Başkanımız gibi bizlerde göreve geldiğimiz günden bu yana bir çalışma başlatarak zincir marketlere karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Neredeyse her köşe başında açılan bu zincir marketler bakkal, manav, fırın, kırtasiyecilerimizin kısacası yerel esnaflarımızın kazançlarına göz dikmiş durumda. Biz hep söylüyoruz, 'En doğru alışveriş, esnaftan alışveriş'. Tüm Aydınlı hemşerilerimizi bu mücadelemizde yanımızda olmalarını istiyoruz. Sayın Genel Başkanımıza da desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.