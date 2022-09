‘Kentimiz sanayide de öncü olacak’

Aydın'daki OSB'lerde bulunan 42 adet parselin proje safhasında, 59 adet parselinse inşaat aşamasında olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'daki OSB'lerde hayata geçecek yatırımların ilin, istihdam ve ihracat kapasitesini daha artıracağına vurgu yaptı. Savaş, ilde bulunan mevcut 8 organize sanayi bölgesinin mevcut durumu, planlanan yatırımlar ve OSB'lere dönük çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FİZİKİ İYİLEŞTİRMELER

İlde bulunan mevcut üç OSB ile birlikte en son Kadıköy'de kurulan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin, AK Parti Hükümeti döneminde hayata geçtiğini belirten Milletvekili Savaş, AK Parti olarak OSB'lerin sayılarını artırdıklarını ve fiziki iyileştirmelerini de sağladıklarını belirtti. 2021 yılı sonu verilerine göre, toplamda 12 bin 657 kişinin çalıştığı OSB'lerde, halihazırdaki toplam istihdamın 13 bin 776 kişiye ulaştığını da belirten Milletvekili Savaş, ilde yeni OSB'lerin kurulması için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Aydın'daki OSB'lerde bulunan 42 adet parselin proje safhasında, 59 adet parselinse inşaat aşamasında olduğunu belirten Savaş, yeni hayata geçecek yatırımların ilin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini daha da artıracağına vurgu yaptı.

2 KATTAN FAZLA ARTTI

Savaş, "Bugün gelinen noktada; 36 bin 832 hektar büyüklüğünde, 213 adet OSB projesi hizmete sunulmuştur. Tamamlanan bu OSB'lerin gelişim sürecine baktığımızda; 1962 yılından 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlandığı, 2003-2021 yılları arasında ise 143 adet OSB projesinin tamamlandığı görülmekte. Yani AK Parti döneminde, tamamlanan OSB sayısı 2 kattan fazla arttı. Bunun yanında, OSB'lerin altyapıları iyileştirilmiş ve mevcut OSB'lere ihtiyaçlarına göre alan tahsisi yapılarak fiziki olarak büyümeleri sağlanmıştır. AK Parti olarak yerli ve milli üretime her zaman öncelik verdik. Bundan dolayı OSB'lerin sayısını arttırarak ve fiziki şartlarının iyileştirilmesini sağladık" dedi. YENİ NESİL ÜRETİM

OSB'lerdeki mevcut çalışmalar ve hayata geçen bazı makro yatırımlara ilişkin de açıklama yapan Savaş, "Nazilli ve Söke OSB atık su arıtma tesislerinin yapım işi yatırım programında yer almakta olup proje çalışmaları devam etmekte. Buharkent OSB atık su arıtma tesisinin yapım işiyse 2022 yılı yatırım programına alındı ve şu anda da ihale aşamasında olduğunun müjdesini verebilirim. Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesi Türkiye'de ilk olma özelliğini taşımakta. Bu proje ile Aydın'ımızda modern tarıma dayalı, yenilebilir enerji kaynakları kullanılarak yeni nesil tarımsal üretim yapılacak. OSB'mizde her yıl ortalama 10 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimi yapılacak ve yaklaşık bin kişi istihdam edilecek. Söke'de en büyük kâğıt fabrikası açıldı. Yine Çine'de dünyanın en büyük seramik fabrikası kurulacak" dedi. Aydın'daki OSB'lerde hayata geçecek yeni yatırımlara dönük ilerleyen süreçte istihdam hedeflerinin ne olduğu konusunda da açıklamada bulunan Savaş, "Şu an OSB'lerde 13 bin 776 personel istihdam edilmekte. OSB'lerimizde toplam 456 adet sanayi parseli bulunmakta. Bunlardan 293 parselde üretim faaliyetleri yapılmakta. 42 adet parsel proje safhasında, 59 adet parsel de inşaat aşamasında. Proje ile inşaat aşamasındaki bölümlerin de faaliyete geçmesi ile birlikte Aydın'ımızda mevcut OSB'lerde istihdam artacak" dedi.

AMACIMIZ BÖLGELERIN KAPASITELERINI ARTIRMAK

SAVAŞ, "Aydın'ımızda, şu anda faaliyette bulunan yedi OSB'den ikisi olan Umurlu ve Astim OSB 2000'den önce, Nazilli ve Söke OSB 2001'de, Ortaklar, Çine ve Buharkent OSB, AK Parti döneminde faaliyete geçti.

YATIRIMCILAR İLGİLİ

OSB'LERİN kurulması, büyümesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hem Aydın'a hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Biz Aydın'ın değerli tarım ürünlerini ve zengin maden rezervlerini sanayi ile buluşturmak için tüm desteğimizi veriyoruz. OSB'lerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve taleplerini yerine getiriyoruz. OSB'lerin altyapıları geliştirildiği için yatırımcılar ilgi göstermekte. Çine, Nazilli ve Söke OSB'lerde kapasite artışı kaçınılmaz olmuştur. Bu alanlarda kamulaştırma ve parselizasyon çalışmaları devam etmekte. Bizlerin de amacı tüm OSB'lerimizin kapasitelerini arttırmak üzerine" diye konuştu.