Koçarlı’ya yakışır 143 milyonluk yatırım yaptık

Koçarlı Belediyesi'nin 2019 - 2022 yılları arasında Koçarlı'ya yaptığı yatırım miktarı 143 Milyon 500 bin TL'ye ulaştı. AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı 143 milyonluk tarihi yatırım aldı" dedi.

ARD ARDA PROJELER

Başkan Kaplan, "Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Belediye Hizmet Binası, Emniyet ve Jandarma binası, Millet Bahçesi, Cumhuriyet meydanı, düğün salonları, Koca Baba Deresi ıslahı, çok amaçlı konferans salonu, parklar, 6 halı saha, doğalgaz hattı, Aydem altyapı çalışması, stadyum, sulama göletleri gibi yatırımları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kaplan, "KYK Yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Koçarlı Çakırbeyli Turizm yolu, Cihanoğlu Kulesi ve çevre düzenlemesi, Latmos Bölgesi çevre düzenlemesi projesi, Adnan Menderes Kent Orman yenilemesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası, Kocababa Deresi sevgi yolu peyzajı, tarımsal soğuk hava deposu, engelsiz yaşam merkezi ve parkı, Yaşlı Yaşam Köyü, Yeniköy Trap atış merkezi, Yeni mahalle yaşam merkezi ve spor tesisleri, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu projesini hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Akıllı Şehirler projemiz, biyogaz tesisi projemiz ile sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirecek olduğumuz Atık Getirme Merkezi projelerimiz, Güneş Enerji Santrali Projesi, TOKİ Projesi ile de ilçemize daha da değer kazandıracağız" dedi.

3 YIL IÇINDE DEV YATIRIMLAR

BAŞKAN Kaplan, "143 milyon 500 binlik yatırım ile ilçemize değer kattık. Tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecanla 3 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun" dedi.

Kaplan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin ilkeleri çerçevesinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, kurumlarımız ve hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi önümüzde ki yıllarda da destek olacakları şüphesiz. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE