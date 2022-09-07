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Haberler Aydın Kuyucak’ın gurur günü

Kuyucak’ın gurur günü

7.9.2022

Kuyucak’ın gurur günü

KUYUCAK'IN kurtuluşunun 100. Yılında tören düzenlendi. Kuyucak'ın kurtuluşunun 100. Yılı kutlama programı kapsamında Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un kabri ziyaret edildi. Tüm şehitler için Mevlid- i Şerif okundu. Ardından Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler düzenlendi.

MEHTER COŞTURDU
Program Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi'nin çelenkleri koyuldu. Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Mehter Takımı, izleyenleri gösterileriyle coşturdu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün Kuyucak'ımızın gurur günüdür. Bugün Kuyucak'ımızın bayramıdır. 5 Eylül Kuyucak'ımızın kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlu olsun. 100 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyorum" dedi.

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