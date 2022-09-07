Meşe Dekor 36 yıllık tecrübesiyle fark yaratıyor

Meşe Dekor, 33 yıl önce Yüksel Meşe tarafından kurularak Efeler ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde 100 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Yaşantımızın sürdüğü en özel alanların tasarımı ve dekorasyonu ile hizmet sunan Meşe Dekor 36 yıllık tecrübesiyle sektöre yön veriyor. Dekorasyonda Aydın'ın en iyi ustalarından olan babasından mesleği öğrenen İsmail Meşe, önce Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü ardından, Adnan Menderes Üniversitesi Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra firmanın başına geçti.

25 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü dükkandan firmayı ASTİS Sanayi Sitesi'ndeki bin metrekarelik yeni üretim tesisine taşıyan İsmail Meşe mutfak, banyo, kapı, vestiyer, TV üniteleri, ray dolap imalatı ile müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

YOĞUN TALEP VAR

İmalat ve mimari projelendirmelerin firma olarak kendi bünyelerinde ürettiklerini belirten Meşe, "Mutfak banyo kapı Vestiyer, TV Üniteleri, Ray Dolap imalatı yapmaktayız. Yoğun olarak mimari projelendirme üzerine odaklıyız. Modern ve özgün tasarımlar ile projelerimizi hazırlamaktayız. Otel mobilya ve dekorasyonları üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim'de otellere yönelik çalışmalarımız ve projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"HERKESİN YAŞAMINA DEĞER KATIYORUZ"

İlk önceliğin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Meşe, "İşlerimizde her şeyden güven gelir. 15 kişilik bir ekibe sahibiz. Müşteri odaklı tasarımlar gerçekleştirerek kaliteli hizmet ve ürünü zamanında ve eksiksiz olarak üretebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Sunduğumuz ürünleri kaliteli üretmek, uygun fiyatla sunmak ve en hızlı şekilde ulaştırmak; Karlılıkla gelişmeyi ve büyümeyi sürekli kılarak bizimle çalışan herkesin yaşamına değer katmak" dedi